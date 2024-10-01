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Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190 - фото 1Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190 - фото 2

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» 190

Артикул: CH-060-690
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Саппоро бэйсик» — оригинальный столовый прибор. Вилка впечатляет нестандартным дизайном, она выполнена из нержавеющей стали, но материал дополнительно имеет легкое чернение, что придает товару легкий винтажный налет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Вес0.055 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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