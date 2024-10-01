Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Саппоро бэйсик» — оригинальный столовый прибор. Вилка впечатляет нестандартным дизайном, она выполнена из нержавеющей стали, но материал дополнительно имеет легкое чернение, что придает товару легкий винтажный налет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина190 мм
- Вес0.055 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт