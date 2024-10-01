Товар в корзине. Перейти
Гейзер «Пробар», пластик, красный - фото 1

Гейзер «Пробар», пластик, красный

Артикул: CH-058-213
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гейзер «Пробар», пластик, черный
Фотография товара Гейзер «Пробар», пластик, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Вильям Лоусон»
Фотография товара Линейка барная «Вильям Лоусон» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина50 мм
  • Вес8 кг
  • Материалпластик
  • Цветкрасный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 060

Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска», длина 200мм

15
В наличии 2700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь терракота», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь терракота»

8
В наличии 47 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное, ручная работа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное, ручная работа , произведённого компанией ChiedoCover
от10 450
Оптовая цена

Блюдо сервировочное, ручная работа

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная 470 мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная 470 мл, фарфор

13
В наличии 960 шт.
Фотография товара Стакан «Америка 20х» смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Америка 20х» смесительный , произведённого компанией ChiedoCover
от2 440

Стакан «Америка 20х» смесительный

10
В наличии 27 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4207
2 590 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор, коричневая

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 44027
3 323 ₽

Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Астория» сталь нержавеющая

5
В наличии 34 шт.

Другие товары из раздела гейзеры и дозаторы

Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от150

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии 3600 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный

12
В наличии
Настоящее фото товара Дозатор для напитков «Пробар», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Дозатор для напитков «Пробар», белый

6
В наличии 6115 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер-дозатор, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Гейзер-дозатор, сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Гейзер «Пробар», пластик, черный

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Гейзер «Пробар», пластик, голубой

7
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный

10
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Гейзер «Пробар», пластик, красный
Гейзер «Пробар», пластик, красный
от 310
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 060

Пресс для картофеля сталь нержавеющая, длина 260мм

5
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска», длина 200мм

15
В наличии 2700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь терракота», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0504
1 090 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь терракота»

8
В наличии 47 шт.
Фотография товара Блюдо сервировочное, ручная работа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо сервировочное, ручная работа , произведённого компанией ChiedoCover
от10 450
Оптовая цена

Блюдо сервировочное, ручная работа

12
В наличии 6 шт.