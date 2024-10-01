Характеристики товара
Описание
Гейзер «Пробар» – удобный барный инвентарь. Небольшой и тонкий носик дает возможность добавлять небольшими порциями напитки или сиропы, что особенно актуально во время приготовления коктейлей.
Гейзер становится одновременно плотной крышкой для бутылки и отличным дозатором. Производится из нержавеющей стали со вставками из пластика, что делает его применение долговечным. Пластиковая вставка обеспечивает плотное прилегание дозатора к горлышку. Стильный серебряный цвет подчеркивает элегантность изделия и его универсальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина110 мм
- Вес0,14 кг
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветчерный, серебряный