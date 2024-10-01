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Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-208
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гейзер «Пробар» – удобный барный инвентарь. Небольшой и тонкий носик дает возможность добавлять небольшими порциями напитки или сиропы, что особенно актуально во время приготовления коктейлей.

Гейзер становится одновременно плотной крышкой для бутылки и отличным дозатором. Производится из нержавеющей стали со вставками из пластика, что делает его применение долговечным. Пластиковая вставка обеспечивает плотное прилегание дозатора к горлышку. Стильный серебряный цвет подчеркивает элегантность изделия и его универсальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Вес0,14 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

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