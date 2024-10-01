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Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный - фото 1

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный

Артикул: CH-058-210
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Цена за набор из 12 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0,246 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

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