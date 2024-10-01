Товар в корзине. Перейти
Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-221
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб»
Фотография товара Линейка барная «Хортица - Хортица Вип Клаб» от компании ChiedoCover.
Следующий Линейка барная «Эристофф»
Фотография товара Линейка барная «Эристофф» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гейзер «Пробар» создан на основе проверенных временем технологий и многолетнего опыта компании в производстве профессионального барного оборудования.

Изготовлен из пластика и нержавеющей стали. Имеет серебристую и черную цветовую гамму. Диаметр изделия составляет 3 см, а длина – 12 см. Снабжен крышкой и краном. Крышка защищает содержимое от загрязнений, обеспечивает герметичность. А кран обеспечивает удобство наливания.


Основной материал изделия – нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и надежность изделия. Гейзер легко чистится и устойчив к коррозии. Пластиковая часть обеспечивает комфортное использование.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Диаметр30 мм
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №10» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №10»

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Адам» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Адам», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Адам»

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт», произведённого компанией ChiedoCover
от5 1209
5 590 ₽

Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт»

5
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Ножницы для птицы, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Ножницы для птицы, сталь, пластик

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый

11
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от640
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм

14
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Дистрикт Сильвер Мэтт»

8
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 15,6л, произведённого компанией ChiedoCover
от10 620

Миска, сталь нержавеющая, 15,6л

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Настольная подкладка бамбук, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная подкладка бамбук, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Настольная подкладка бамбук, светлое дерево

6
В наличии 150 шт.

Другие товары из раздела гейзеры и дозаторы

Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 980

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик серебристый, черный

12
В наличии
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Гейзер «Пробар», пластик, черный

8
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Дозатор для напитков «Пробар», белый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Дозатор для напитков «Пробар», белый

6
В наличии 6115 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластиковый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Гейзер «Пробар», пластиковый, прозрачный

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Гейзер-дозатор, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 600

Гейзер-дозатор, сталь нержавеющая, серебристый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Гейзер «Пробар», пластик, черный

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Гейзер «Пробар», пластик, голубой

7
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный

10
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик
Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик
от 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №10» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №10»

11
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Адам» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Адам», произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Адам»

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка для пиццы треугольная сталь нержавеющая, пластик, синий

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт», произведённого компанией ChiedoCover
от5 1209
5 590 ₽

Тарелка для пасты «Ваби Саби Слэйт»

5
В наличии 1 шт.