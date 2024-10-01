Характеристики товара
Описание
Гейзер «Пробар» создан на основе проверенных временем технологий и многолетнего опыта компании в производстве профессионального барного оборудования.
Изготовлен из пластика и нержавеющей стали. Имеет серебристую и черную цветовую гамму. Диаметр изделия составляет 3 см, а длина – 12 см. Снабжен крышкой и краном. Крышка защищает содержимое от загрязнений, обеспечивает герметичность. А кран обеспечивает удобство наливания.
Основной материал изделия – нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и надежность изделия. Гейзер легко чистится и устойчив к коррозии. Пластиковая часть обеспечивает комфортное использование.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина120 мм
- Диаметр30 мм
- Материалпластик, нержавеющая сталь
- Цветчерный, серебряный