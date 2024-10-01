Товар в корзине. Перейти
Дозатор «Пробар», пластик, белый - фото 1

Дозатор «Пробар», пластик, белый

Артикул: CH-058-226
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Линейка барная «Бушмилс»
Фотография товара Линейка барная «Бушмилс» от компании ChiedoCover.
Следующий Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый
Фотография товара Дозатор для напитков «P&D», пластик,белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от520

Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм

11
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Джарола» , произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Джарола»

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

13
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Визув», сталь нержавеющая

5
В наличии 15000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Элит», длина 120мм, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Элит», длина 120мм

13
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая

14
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Блюдце квадратное «Минерали», произведённого компанией ChiedoCover
от470
Оптовая цена

Блюдце квадратное «Минерали»

6
В наличии 86 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 020

Доска разделочная, пластик, коричневый

8
В наличии 60 шт.

Другие товары из раздела гейзеры и дозаторы

Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от150

Гейзер «Пробар», сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии 3600 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Гейзер «Пробар», пластик, черный

8
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Гейзер «Пробар», пластик, красный

12
В наличии 84 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Гейзер «Пробар», с крышкой, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Гейзер «Пробар», пластик, оранжевый

5
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластиковый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Гейзер «Пробар», пластиковый, прозрачный

11
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Гейзер «Пробар», пластик, черный

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от300

Гейзер «Пробар», пластик, голубой

7
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 200

Гейзер «Пробар», пластик, серебристый, черный

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Гейзер «Пробар», пластик, прозрачный

10
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Дозатор «Пробар», пластик, белый
Дозатор «Пробар», пластик, белый
от 280
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло , произведённого компанией ChiedoCover
от520

Стакан смесительный «Хэпберн», хрустальное стекло

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл, произведённого компанией ChiedoCover
от580

Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм

11
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Джарола» , произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Джарола»

6
В наличии 6 шт.