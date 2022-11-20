Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 2280х1210х1445
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø32
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
29 кг / 0,203 м3
Основные характеристики
- Высота1445 мм
- Ширина2280 мм
- Длина1210 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки29 кг