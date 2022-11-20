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Качели садовые 2-х местные Бари - фото 1Качели садовые 2-х местные Бари - фото 2

Качели садовые 2-х местные Бари

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2280х1210х1445
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø32
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : разноцветный
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

29 кг / 0,203 м3

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Основные характеристики

  • Высота1445 мм
  • Ширина2280 мм
  • Длина1210 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки29 кг
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