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Качели садовые 4-х местные Шатер - фото 1Качели садовые 4-х местные Шатер - фото 2

Качели садовые 4-х местные Шатер

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2722х2025х2380
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 280
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Механизм наклона : звеньями цепи на требуемый угол наклона, с фиксацией в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

100 кг / 0,53 м3

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Основные характеристики

  • Высота2380 мм
  • Ширина2722 мм
  • Длина2025 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка280 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.53 м3
  • Вес упаковки100 кг
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