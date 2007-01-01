Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (Ш/ГхДхВ) : 202,5х272,2х238 Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : сталь Труба : Ø60 Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый Наполнитель мягкого элемента/матраса : поролон листовой, синтепон Толщина мягкого элемента : 100 Тип основания сиденья : сетка-плетение стальная с полимерным покрытием Допустимая нагрузка : 280 Регулировка спинки : Да Подушки : Да Москитная сетка : Да Механизм наклона : звеньями цепи на требуемый угол наклона, с фиксацией в горизонтальном положении Страна производства : БЕЛАРУСЬ Дополнительно : * Подушки 4 шт., наполнитель синтепон. Крепление сетки с помощью текстильных застежек Паллетная норма : 3Скачать инструкцию по эксплуатации
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2025 мм
- Ширина2722 мм
- Высота2380 мм
- Максимальная нагрузка280 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки100 кг
- Объём упаковки0.53 м3
- Изделия стопируютсяНет