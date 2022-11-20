Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 2722х2025х2380
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø60
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 280
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Механизм наклона : звеньями цепи на требуемый угол наклона, с фиксацией в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
100 кг / 0,53 м3
Основные характеристики
- Высота2380 мм
- Ширина2722 мм
- Длина2025 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка280 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.53 м3
- Вес упаковки100 кг