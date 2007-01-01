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Стол Барон - фото 1

Стол Барон

Артикул: CH-015-078
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Практичный садовый стол из массива. Дополнит интерьер загородного дома, приусадебного участка или бани. Подготовлен под покраску. Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке. Для максимального срока эксплуатации рекомендуем покрыть поверхность защитной пропиткой или лаком. Экологически-чистый материал - дерево хвойных пород.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота740 мм
  • Вес15 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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