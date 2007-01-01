Характеристики товара
Описание
Практичный садовый стол из массива. Дополнит интерьер загородного дома, приусадебного участка или бани. Подготовлен под покраску. Поставляется в разобранном виде с инструкцией по сборке. Для максимального срока эксплуатации рекомендуем покрыть поверхность защитной пропиткой или лаком. Экологически-чистый материал - дерево хвойных пород.
Задать вопрос менеджеру
Задать вопрос менеджеру
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина650 мм
- Высота740 мм
- Вес15 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияРоссия