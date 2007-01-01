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Каркас банкетки Emerald

Артикул: CH-050-388
95 оценок
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для банкетки – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для банкетки, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина980 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота395 мм
  • Профиль каркаса30х30 мм
  • Вес6,25 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

Отзывы

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Каркас банкетки Emerald
Каркас банкетки Emerald
от 2 990
В корзине

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