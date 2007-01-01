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Настоящее фото товара Каркас "Лидер 3", произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 3"
47 оценок
3 690
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Каркас "Лидер 3"

Артикул: CH-000-506
47 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для круглого стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницыD1500 мм
  • Материалсталь
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Диаметр столешницымм Ценаруб
1040х920 1200 3690
1220х950 1500 3790
1320х1140 1800
 3990

Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете ШампаньШампань
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете БронзаБронза
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете ТитанТитан
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете СереброСеребро
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Каркас "Лидер 3" - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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