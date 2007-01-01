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Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", произведённого компанией ChiedoCover
Металлический каркас "Лидер 2"
31 оценка
3 390
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Металлический каркас "Лидер 2"

Артикул: CH-000-505
31 оценка
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для прямоугольного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1800*1000 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
1700х775 1800x800 3290
1700х775 1800x900 3390
1700х775 2000x900 3490
2000х775 2400x900 3590
2000х775 2700x900 3690
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ШампаньШампань
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете БронзаБронза
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ТитанТитан
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете СереброСеребро
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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