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Металлический каркас "Лидер 2" - фото 1

Металлический каркас "Лидер 2"

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Каркас "Лидер 3"

Характеристики товара

Описание

Каркас для прямоугольного стола длиной от 1800 до 2700 мм
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Материалсталь
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы1800*1000

Варианты размеров

Длина столамм Ширина столамм Ценаруб
1800 800 2690
1800 900 2790
2000 900 2890
2400 900 2990
2700 900 3090

Варианты каркаса

Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете БелыйБелый
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ТитанТитан
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете БронзаБронза
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ШампаньШампань
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете СереброСеребро
Металлический каркас "Лидер 2" - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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