Характеристики товара
Описание
Каркас для прямоугольного стола длиной от 1800 до 2700 мм
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Материалсталь
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы1800*1000
Каркас для прямоугольного стола длиной от 1800 до 2700 мм
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
|Длина столамм
|Ширина столамм
|Ценаруб
|1800
|800
|2690
|1800
|900
|2790
|2000
|900
|2890
|2400
|900
|2990
|2700
|900
|3090
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