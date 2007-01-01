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Настоящее фото товара Каркас для стула Амадиу, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас для стула Амадиу
49 оценок
от 3 990
Каркас для стула Амадиу - фото 1

Каркас для стула Амадиу

Артикул: CH-008-322
49 оценок
Основные характеристики
  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с жесткой спинкой — это оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль. Все соединения выполнены с использованием надежной шиповой клеевой технологии, а для повышения прочности предусмотрены проножки и косынки, что обеспечивает дополнительную устойчивость и долговечность изделия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота915 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота посадочного места 450 мм
  • Материалмассив бука
  • Цветнатуральный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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