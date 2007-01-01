Характеристики товара
Описание
Стул с жесткой спинкой — это оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль. Все соединения выполнены с использованием надежной шиповой клеевой технологии, а для повышения прочности предусмотрены проножки и косынки, что обеспечивает дополнительную устойчивость и долговечность изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота915 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Материалмассив бука
- Цветнатуральный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет