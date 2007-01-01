Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 1", серебро
7 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Каркас "Лидер 1", серебро - фото 1Каркас "Лидер 1", серебро - фото 2Каркас "Лидер 1", серебро - фото 3Каркас "Лидер 1", серебро - фото 4

Каркас "Лидер 1", серебро

Артикул: CH-083-374
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1500*1000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1092EM, хром
Фотография товара Подстолье 1092EM, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас– это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола Лидер 1, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1500*1000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
860х560
 900x600 2790
860х560
 1200x600 2890
1100х700
 1200x800 2990
1100х700
 1400x900 3090
1400х700
 1500x800 3190
1400х700
 1500x900 3290
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от44 390

Столешница Juleka

15
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

43
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
3 79066
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель

9
Фотография товара Слэб Nino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nino, произведённого компанией ChiedoCover
от130 390

Слэб Nino

10
Настоящее фото товара Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Helsinki коричневая 120*80

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столешница Brigitte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Brigitte, произведённого компанией ChiedoCover
от81 390

Столешница Brigitte

5
Фотография товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

30
Фотография товара Столешница Werzalit круглая D800, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit круглая D800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Столешница Werzalit круглая D800, венге

42
В наличии 50 шт.

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом POWER, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом POWER, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от46 69010
51 790 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом POWER, серый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом PREM, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом PREM, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 29010
49 190 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом PREM, серый

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом HARDEN, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом HARDEN, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 29010
72 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом HARDEN, белый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Подстолье Hub от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Hub, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Подстолье Hub

6
Фотография товара Подстолье Space 40 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Space 40, произведённого компанией ChiedoCover
14 390
Оптовая цена

Подстолье Space 40

10
Настоящее фото товара Подстолье T-10, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Подстолье T-10, белый

8
В наличии 24 шт.
Фотография товара Подстолье 1103EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1103EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Подстолье 1103EM

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Подстолье 1161EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1161EM, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Подстолье 1161EM

5
В наличии 20 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Gorgio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Gorgio, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Подстолье обеденное Gorgio

5
В наличии 35 шт.
Фотография товара Каркас складного круглого стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас складного круглого стола, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Каркас складного круглого стола

8

Товар в корзине

Каркас "Лидер 1", серебро
Каркас "Лидер 1", серебро
от 2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от44 390

Столешница Juleka

15
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

43
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Распродажа
Фотография товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель, произведённого компанией ChiedoCover
3 79066
10 990 ₽

Столешница HPL, 1400х800х32мм, дуб Давос трюфель

9

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности