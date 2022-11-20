Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Толщина25 мм
- Материал столешницыHPL
Столешница HPL, 40 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 40 мм, круглая
Столешница HPL, 60 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 60 мм, круглая
Столешница HPL, 25 мм, прямоугольная
Столешница HPL, 25 мм, круглая
Комплект мебели для кафе Наполеон
Столешница HPL, круглая, 25 мм
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, квадратная, 25 мм
Подстолье металлическое 1045
Конфигурация складных столов №4
Столешница HPL, круглая, 40 мм
Столешница HPL, прямоугольная, 25 мм
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 34
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 26.6
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 29
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22
Подстолье чугунное 1041