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Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 - фото 1Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000 - фото 2

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Толщина25 мм
  • Материал столешницыHPL

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