Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", шампань, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас "Лидер 1", шампань
13 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Каркас "Лидер 1", шампань - фото 1Каркас "Лидер 1", шампань - фото 2Каркас "Лидер 1", шампань - фото 3Каркас "Лидер 1", шампань - фото 4

Каркас "Лидер 1", шампань

Артикул: CH-083-375
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1500*1000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветшампань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1092EM, хром
Фотография товара Подстолье 1092EM, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Фотография товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас– это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола Лидер 1, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:

1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота каркаса734 мм
  • Рекомендуемый размер столешницы1500*1000 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветшампань
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Размер каркасамм Размер столешницымм Ценаруб
860х560
 900x600 2790
860х560
 1200x600 2890
1100х700
 1200x800 2990
1100х700
 1400x900 3090
1400х700
 1500x800 3190
1400х700
 1500x900 3290
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900

39
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44
Фотография товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 800x800, травертин

31
В наличии 37 шт.
Фотография товара Столешница Wang от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Wang, произведённого компанией ChiedoCover
от109 390

Столешница Wang

9
Фотография товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, дуб беленый

46
Фотография товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1200x800

50
Фотография товара Столешница Werzalit HARMONY от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Werzalit HARMONY, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit HARMONY

46
Фотография товара Слэб Anarka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Anarka, произведённого компанией ChiedoCover
от64 490

Слэб Anarka

9

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Распродажа
Фотография товара Подстолье с электроприводом SONO, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом SONO, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 19010
33 490 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом SONO, черный

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подстолье с электроприводом QUAD, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 69010
74 090 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом QUAD, белый

6
Фотография товара Подстолье Space Air 50 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Space Air 50, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Подстолье Space Air 50

7
Фотография товара Подстолье обеденное Pose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Pose, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Подстолье обеденное Pose

8
В наличии 10 шт.
Фотография товара Каркас складного прямоугольного стола от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас складного прямоугольного стола, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас складного прямоугольного стола

15
Фотография товара Каркас стола "Пьедестал" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Пьедестал", произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Каркас стола "Пьедестал"

15
Фотография товара Каркас стола "Дельта" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стола "Дельта", произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Каркас стола "Дельта"

5
Фотография товара Металлический каркас "Лидер 2", белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас "Лидер 2", белый

13
Фотография товара Металлический каркас "Лидер 2", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас "Лидер 2", золотой

9
Фотография товара Каркас "Лидер 1", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас "Лидер 1", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Каркас "Лидер 1", золотой

15

Товар в корзине

Каркас "Лидер 1", шампань
Каркас "Лидер 1", шампань
от 2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ

43
Фотография товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Столешница круглая HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, D900

39
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Maduro, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Maduro

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности