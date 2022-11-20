Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

7 оценок

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Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 900x900

4.7
4 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина37 мм

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