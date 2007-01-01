Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный
Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный
12 оценок
44 090
Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 1Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 2Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 3Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 4Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 5Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 6Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 7Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 8Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 9Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 10Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 11Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный - фото 12

Керамический стол Барел 110 avenue grey sahara / черный

Артикул: CH-081-838
12 оценок
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал столешницы - Керамика; Цвет ножек - черный; Ширина - 110; Высота - 75; Длина - 110;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

