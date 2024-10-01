Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр76 мм
- Объем0,44 л
- Материалстекло
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Диван 18
Салфетка Жаккард круглая
Диван прямой Лаунж
Стол обеденный Патрик, белый мрамор
Подстолье Мурсия
Стол Фарли, керамика мрамор золотой, ножки черные
Светящийся стол Cubo 50 220V RGB
Хайбол «Банка», 470мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Гранити», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Айлэнд», 310мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Шетлэнд», 220мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Дива 2.4.6.», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Лонгшамп», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Плэже», 480мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Макассар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Конвеншн», 370мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Камберленд», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный