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Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Сиде», 290мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-990
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Сиде» выполнен в неповторимом стиле. Это прозрачный стеклянный стакан с высокими стенками и небольшим диаметром. По виду он напоминает стопку под шоты, только с большим объемом.

Барный бокал side полностью прозрачный. У него прямые стенки и уплотненное дно, которое дает возможность поддерживать нужную температуру напитков за счет медленного таяния льда. Материал качественный, стекло долгое время сохраняет первозданный вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр58 мм
  • Объем0,29 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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