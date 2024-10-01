Характеристики товара
Описание
Хайбол «Сиде» выполнен в неповторимом стиле. Это прозрачный стеклянный стакан с высокими стенками и небольшим диаметром. По виду он напоминает стопку под шоты, только с большим объемом.
Барный бокал side полностью прозрачный. У него прямые стенки и уплотненное дно, которое дает возможность поддерживать нужную температуру напитков за счет медленного таяния льда. Материал качественный, стекло долгое время сохраняет первозданный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр58 мм
- Объем0,29 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт