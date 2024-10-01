Характеристики товара
Описание
Хайбол «Исланд» строгий и аккуратный. Этот стакан впечатляет простотой, которая и добавляет посуде неповторимого шарма.
Посуда имеет высокие стенки, его высота 150 мм, а диаметр всего 55 см, что подчеркивает трубчатую форму посуды. Вместимость 220 мл, такого объема достаточно для подачи классических напитков. Барный стакан выполнен из стекла. Материал полностью прозрачный, без акцентов и декоров. При этом хайбол имеет толстое дно, которое добавляет особенный стиль этой серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр55 мм
- Объем0,22 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт