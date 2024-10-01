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Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Исланд», 220мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-043
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Исланд» строгий и аккуратный. Этот стакан впечатляет простотой, которая и добавляет посуде неповторимого шарма.

Посуда имеет высокие стенки, его высота 150 мм, а диаметр всего 55 см, что подчеркивает трубчатую форму посуды. Вместимость 220 мл, такого объема достаточно для подачи классических напитков. Барный стакан выполнен из стекла. Материал полностью прозрачный, без акцентов и декоров. При этом хайбол имеет толстое дно, которое добавляет особенный стиль этой серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр55 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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