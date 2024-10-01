Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина125 мм
- Диаметр97 мм
- Объем0,2 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кофейная пара «Млечный путь оранжевый»
Чашка кофейная «Это Рома»
Чашка кофейная «Паула»
Чашка кофейная «Фламенко»
Чашка кофейная «Бонд»
Чашка кофейная «Чино», фарфор
Чашка кофейная «Америка»
Чашка кофейная «Опшенс»
Кофейная пара «Афрос»
Чашка кофейная «Олеа», фарфор