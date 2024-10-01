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Кофейник, нержавеющая сталь 0,6 л, металлический - фото 1

Кофейник, нержавеющая сталь 0,6 л, металлический

Артикул: CH-064-681
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина134 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота131 мм
  • Диаметр77 мм
  • Вес0,28 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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