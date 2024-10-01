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Кофейник, сталь нержавеющая, 1 л, металлический - фото 1

Кофейник, сталь нержавеющая, 1 л, металлический

Артикул: CH-064-693
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина192 мм
  • Ширина104 мм
  • Высота150 мм
  • Диаметр93 мм
  • Вес0,441 кг
  • Объем1 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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