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Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 1Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 2Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 3Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 4Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 5Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 6Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 7Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 8Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт - фото 9

Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт

Артикул: CH-078-621
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная пара кофейных столиков Tango станет изящным дополнением любой гостинной или даже спальни. Рисунок на столешнице, имитирующий натуральный мрамор, завораживает и притягивает взгляд. Столики можно расположить парой или расставить по отдельности. Белые ножки позволят вписать этот набор в любой интерьер. Размер большого столика: диам.60см, высота 42см. Размер маленького столика: диам.47,5см, высота 32см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота420 мм
  • Вес10 кг
  • Максимальная нагрузка20 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт
Набор кофейных столиков Tango, белый мрамор, 2шт
11 790
В корзине

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