Товар в корзине. Перейти
Комод Джульетта с распашными дверцами - фото 1Комод Джульетта с распашными дверцами - фото 2Комод Джульетта с распашными дверцами - фото 3Комод Джульетта с распашными дверцами - фото 4Комод Джульетта с распашными дверцами - фото 5

Комод Джульетта с распашными дверцами

Артикул: CH-078-163
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комод Кассио 3 ящика, серый
Фотография товара Комод Кассио 3 ящика, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Комод Nimbus (большой)
Фотография товара Комод Nimbus (большой) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота950 мм
  • Вес32 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела комоды

Товар в корзине

Комод Джульетта с распашными дверцами
Комод Джульетта с распашными дверцами
13 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 26.12.2022 Дань моде. Металл в интерьере
Дань моде. Металл в интерьере

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.07.2018 Черная пятница - в июле. Такое бывает?
Черная пятница - в июле. Такое бывает?

Спринт для тех, кто любит покупать выгодно - заказывайте сейчас, оплачивайте до конца акции наличными или по карте.

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.