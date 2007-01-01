Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина650 мм
- Высота770 мм
- Материалротанг
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, с липучками, журавинка 2/010101 гладь белая
Комплект мебели Альме, коричневый, 2 стула
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый
Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый