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Настоящее фото товара ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга
10 оценок
125 590
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ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-122
10 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выполненный в мягком коричневом оттенке комплект уличной мебели ZORRO – это все, что необходимо для полноценного досуга на территории приусадебного участка в теплое время года. Он отлично подойдет как любителям тихих семейных трапез, так и тем, кто предпочитает веселое времяпровождение в кругу близких людей. Габариты набора обеспечивают возможность его установки даже на средней по площади террасе.

Садовая мебель ZORRO – комфорт для каждого

Комплектация и габариты:

Диван прямой - 171x71x81 см
Диван угловой- 183x71x81 см
Обеденный стол - 150x90x70 см
Пуф (2 шт) - 40x40x33 см
Подушки под спину(7 шт) - 53х48х22 см
Подушки для сиденья(6 шт) - 60х10х56 см
Подушка для сиденья на пуф(2 шт) - 40х10х40

Садовая мебель ZORRO выполнена в лаконичном современном дизайне с декоративной отделкой из искусственного ротанга, плетение которого осуществлено ручным способом. Благодаря сочетанию мягких коричневых оттенков набор отлично вписывается в любое открытое пространство, а в зимнее время года может дополнить интерьер просторной гостиной, оформленной в современном или традиционном стиле.

Мебель ZORRO – практичность и долговечность

Использование прочного металлического каркаса в совокупности с декоративной отделкой из техноротанга обеспечивает эту уличную мебель рядом важных эксплуатационных преимуществ. Среди них:

- способность выдерживать высокие весовые нагрузки без риска деформации;
- устойчивость к воздействию механического толка;
- незначительный вес для легкой переноски;
- чехлы для подушек из водоотталкивающей ткани.

Кроме того, мебель ZORRO не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей, а также не теряет своих качеств в случае частых контактов с осадками.

Упаковка: 2 места:
Стол: 152х11х91,5 см
Диван, пуфы: 178х68х86 см
Вес: 92 кг
Объем: 1,28 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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