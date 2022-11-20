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ZORRO коричневый комплект мебели из искусственного ротанга

Артикул: CH-051-122
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполненный в мягком коричневом оттенке комплект уличной мебели ZORRO – это все, что необходимо для полноценного досуга на территории приусадебного участка в теплое время года. Он отлично подойдет как любителям тихих семейных трапез, так и тем, кто предпочитает веселое времяпровождение в кругу близких людей. Габариты набора обеспечивают возможность его установки даже не средней по площади террасе.

В состав набора входит вместительный угловой диван, а также два пуфа с мягкими подушками-сидениями, которые дополнены высоким обеденным столом со столешницей из закаленного стекла прямоугольной формы. Комплект обеспечивает возможность комфортного размещения компании из 5-7 человек, а размеров стола вполне достаточно для расстановки всех любимых блюд и напитков.

Садовая мебель ZORRO выполнена в лаконичном современном дизайне с декоративной отделкой из искусственного ротанга, плетение которого осуществлено ручным способом. Благодаря сочетанию мягких коричневых оттенков набор отлично вписывается в любое открытое пространство, а в зимнее время года может дополнить интерьер просторной гостиной, оформленной в современном или традиционном стиле.

Мебель ZORRO – практичность и долговечность

Использование прочного металлического каркаса в совокупности с декоративной отделкой из техноротанга обеспечивает эту уличную мебель рядом важных эксплуатационных преимуществ. Среди них:

способность выдерживать высокие весовые нагрузки без риска деформации;

устойчивость к воздействию механического толка;

незначительный вес для легкой переноски;

чехлы для подушек из водоотталкивающей ткани.

ШиринаГлубинаВысота
Диван прямой1710710810
Диван угловой1830710810
Пуфы400400330
Стол1500900700
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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