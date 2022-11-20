Характеристики товара
Описание
Выполненный в мягком коричневом оттенке комплект уличной мебели ZORRO – это все, что необходимо для полноценного досуга на территории приусадебного участка в теплое время года. Он отлично подойдет как любителям тихих семейных трапез, так и тем, кто предпочитает веселое времяпровождение в кругу близких людей. Габариты набора обеспечивают возможность его установки даже не средней по площади террасе.
В состав набора входит вместительный угловой диван, а также два пуфа с мягкими подушками-сидениями, которые дополнены высоким обеденным столом со столешницей из закаленного стекла прямоугольной формы. Комплект обеспечивает возможность комфортного размещения компании из 5-7 человек, а размеров стола вполне достаточно для расстановки всех любимых блюд и напитков.
Садовая мебель ZORRO выполнена в лаконичном современном дизайне с декоративной отделкой из искусственного ротанга, плетение которого осуществлено ручным способом. Благодаря сочетанию мягких коричневых оттенков набор отлично вписывается в любое открытое пространство, а в зимнее время года может дополнить интерьер просторной гостиной, оформленной в современном или традиционном стиле.
Мебель ZORRO – практичность и долговечность
Использование прочного металлического каркаса в совокупности с декоративной отделкой из техноротанга обеспечивает эту уличную мебель рядом важных эксплуатационных преимуществ. Среди них:
способность выдерживать высокие весовые нагрузки без риска деформации;
устойчивость к воздействию механического толка;
незначительный вес для легкой переноски;
чехлы для подушек из водоотталкивающей ткани.
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Диван прямой
|1710
|710
|810
|Диван угловой
|1830
|710
|810
|Пуфы
|400
|400
|330
|Стол
|1500
|900
|700
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай