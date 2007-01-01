Характеристики товара
Описание
Выполненный в мягком коричневом оттенке комплект уличной мебели ZORRO – это все, что необходимо для полноценного досуга на территории приусадебного участка в теплое время года. Он отлично подойдет как любителям тихих семейных трапез, так и тем, кто предпочитает веселое времяпровождение в кругу близких людей. Габариты набора обеспечивают возможность его установки даже на средней по площади террасе.
Садовая мебель ZORRO – комфорт для каждого
Комплектация и габариты:
Диван прямой - 171x71x81 см
Диван угловой- 183x71x81 см
Обеденный стол - 150x90x70 см
Пуф (2 шт) - 40x40x33 см
Подушки под спину(7 шт) - 53х48х22 см
Подушки для сиденья(6 шт) - 60х10х56 см
Подушка для сиденья на пуф(2 шт) - 40х10х40
Садовая мебель ZORRO выполнена в лаконичном современном дизайне с декоративной отделкой из искусственного ротанга, плетение которого осуществлено ручным способом. Благодаря сочетанию мягких коричневых оттенков набор отлично вписывается в любое открытое пространство, а в зимнее время года может дополнить интерьер просторной гостиной, оформленной в современном или традиционном стиле.
Мебель ZORRO – практичность и долговечность
Использование прочного металлического каркаса в совокупности с декоративной отделкой из техноротанга обеспечивает эту уличную мебель рядом важных эксплуатационных преимуществ. Среди них:
- способность выдерживать высокие весовые нагрузки без риска деформации;
- устойчивость к воздействию механического толка;
- незначительный вес для легкой переноски;
- чехлы для подушек из водоотталкивающей ткани.
Кроме того, мебель ZORRO не выгорает под влиянием прямых солнечных лучей, а также не теряет своих качеств в случае частых контактов с осадками.
Упаковка: 2 места:
Стол: 152х11х91,5 см
Диван, пуфы: 178х68х86 см
Вес: 92 кг
Объем: 1,28 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет