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Комплект Вагатор, серый, трехместный - фото 1

Комплект Вагатор, серый, трехместный

Артикул: CH-073-248
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект Chelsea - мебель для отдыха и созерцания. Хорошо наполнит Ваш любимый уголок в загородном доме или на террасе. Комплектуется 2-х или 3-х местной софой, 2-мя креслами и кофейным столиком. Ортопедическая форма каркаса - залог удобства и комфорта. Экоротанг неприхотлив в использовании: легко моется, устойчив к перепадам температур, не боится влаги.

Габариты:

Стол 92*62*50

Софа 3-х местная 180*94*94

Кресло 78*94*94

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес71.1 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

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Товар в корзине

Комплект Вагатор, серый, трехместный
Комплект Вагатор, серый, трехместный
184 790
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