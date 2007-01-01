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Лаундж-зона Nairobi - фото 1

Лаундж-зона Nairobi

Артикул: CH-068-695
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Арона - это набор из 4 предметов, включающий в себя столик, 2 кресла и скамью. Этот комплект создан для комфортного отдыха на природе, где вы сможете насладиться свежим воздухом и уютом. Каркас комплекта изготовлен из металла с порошковым покрытием черного цвета, что обеспечивает его устойчивость к влаге и долговечность. Сиденья выполнены из текстилена черного цвета, что придает креслу и скамье мягкость и комфорт. Комплект садовой мебели Арона рассчитан на 4 персоны, что делает его отличным выбором для семейного отдыха или дружеских посиделок. Выбирая комплект садовой мебели Арона, вы получаете стильный и функциональный набор для комфортного отдыха на природе.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1140 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.15 м3

Отзывы

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Лаундж-зона Nairobi
Лаундж-зона Nairobi
от 28 490
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