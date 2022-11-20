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Комплект мебели Спринг, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Обедененый комплект мебели из 5 предметов - 4 стула и стол из искусственного ротанга. Отлично подойдет для летнего кафе и загородного дома. Выпонен на прочном стальном каркасе, оплетен лозой искусственного ротанга коричневого цвета. Закаленное стекло закреплено поверх столешницы.

Стол:
L70x70xH74хW98хD72 см см.
Стекло:
закаленное- 5мм, стекло сверх столешницы, цвет -бронза
Кресло:
W58xD60xH78 см
.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест4
  • Цветкоричневый

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