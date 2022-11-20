Характеристики товара
Описание
Обедененый комплект мебели из 5 предметов - 4 стула и стол из искусственного ротанга. Отлично подойдет для летнего кафе и загородного дома. Выпонен на прочном стальном каркасе, оплетен лозой искусственного ротанга коричневого цвета. Закаленное стекло закреплено поверх столешницы.
Стол:
L70x70xH74хW98хD72 см см.
Стекло:
закаленное- 5мм, стекло сверх столешницы, цвет -бронза
Кресло:
W58xD60xH78 см
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Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест4
- Цветкоричневый