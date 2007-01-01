Характеристики товара
Описание
Комплект Chelsea - мебель для отдыха и созерцания. Хорошо наполнит Ваш любимый уголок в загородном доме или на террасе. Комплектуется 2-х или 3-х местной софой, 2-мя креслами и кофейным столиком. Ортопедическая форма каркаса - залог удобства и комфорта. Экоротанг неприхотлив в использовании: легко моется, устойчив к перепадам температур, не боится влаги.
Габариты:
Стол 92*62*50
Софа 3-х местная 180*94*94
Кресло 78*94*94
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес71.1 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый