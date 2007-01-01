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Комплект для отдыха Фриз - фото 1

Комплект для отдыха Фриз

Артикул: CH-073-668
9 оценок
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Фотография товара Комплект Вагатор, серый, трехместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели для отдыха из четырех предметов ЛИОН идеально подходит для создания уютной атмосферы на свежем воздухе. Этот угловой комплект включает в себя комфортный диван и стильный столик, что делает его отличным выбором для семейных встреч и дружеских посиделок. Садовая мебель выполнена из качественного искусственного ротанга, который обеспечивает долговечность и эстетику, а также устойчива к воздействию внешней среды.

Диван достаточно вместительный, чтобы разместить от 4 до 5 человек, что делает его идеальным решением для больших компаний или семейных мероприятий. Благодаря подушкам со съемным чехлом, обеспечивается дополнительный комфорт и легкость в уходе. Чехлы можно легко снимать и стирать, что существенно упрощает поддержание чистоты и порядка.

Это плетеная мебель команды гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн — будь то сад, терраса или балкон. Ее стильный и современный вид привлекает внимание, а премиальное качество делает сиденье комфортным на протяжении долгих часов отдыха на свежем воздухе.

Создайте свой идеальный уголок для отдыха с комплектом садовой мебели ЛИОН и наслаждайтесь приятными моментами на улице с друзьями и близкими. Этот угловой диван с соответствующим столиком идеально подходит для чтения, общения и просто наслаждения приятным временем на природе.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина1490 мм
  • Высота300 мм
  • Материалротанг

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Комплект для отдыха Фриз
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