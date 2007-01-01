Характеристики товара
Описание
Диван достаточно вместительный, чтобы разместить от 4 до 5 человек, что делает его идеальным решением для больших компаний или семейных мероприятий. Благодаря подушкам со съемным чехлом, обеспечивается дополнительный комфорт и легкость в уходе. Чехлы можно легко снимать и стирать, что существенно упрощает поддержание чистоты и порядка.
Это плетеная мебель команды гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн — будь то сад, терраса или балкон. Ее стильный и современный вид привлекает внимание, а премиальное качество делает сиденье комфортным на протяжении долгих часов отдыха на свежем воздухе.
Создайте свой идеальный уголок для отдыха с комплектом садовой мебели ЛИОН и наслаждайтесь приятными моментами на улице с друзьями и близкими. Этот угловой диван с соответствующим столиком идеально подходит для чтения, общения и просто наслаждения приятным временем на природе.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина750 мм
- Ширина1490 мм
- Высота300 мм
- Материалротанг