Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина1010 мм
- Высота860 мм
- Материалротанг
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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