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Комплект Bin

Артикул: CH-073-929
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина1010 мм
  • Высота860 мм
  • Материалротанг
  • Цветбелый

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