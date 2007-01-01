Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.
Габариты: Стол 130*130*72 / Кресло 65*68*90
Вес: 98,8 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес98.8 кг
- Материалискусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый