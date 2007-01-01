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Комплект Нагда, шоколад - фото 1

Комплект Нагда, шоколад

Артикул: CH-073-260
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон.Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Подушки в комплекте.Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50.

Габариты: Стол 130*130*72 / Кресло 65*68*90

Вес: 98,8 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес98.8 кг
  • Материалискусственный ротанг, закаленое стекло
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

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