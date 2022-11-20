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Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

С помощью чехла на стул можно бюджетно и быстро обновить интерьер. Не обязательно покупать новую мебель, чтобы поменять стилистику. Достаточно приобрести текстильный чехол в определённой расцветке. Чехол для стула станет защитой для вашей мебели и продлит срок ее службы. Чехол на барный стул с прострочкой выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Ткань не тянется. В сиденье и спинку чехла вшит поролон.

Чехол полностью закрывает спинку и сиденье стула. Фиксируется с помощью резинки, вшитой в нижнюю часть сиденья.

Высота спинки - 29 см

Ширина спинки - 43 см

Ширина сиденья - 43см

Глубина сиденья - 35 см.

Чехлы можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена. Цвет чехла на фото и в жизни может немного отличаться. Это зависит от цветопередачи вашего дисплея и освещения в помещении.

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Основные характеристики

  • Высота спинки290 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Цветбежевый
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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