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Комплект Ченнаи PLUS 8, бежевый - фото 1Комплект Ченнаи PLUS 8, бежевый - фото 2

Комплект Ченнаи PLUS 8, бежевый

Артикул: CH-049-713
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 8 персон. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте : стол обеденный прямоугольный , 8 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Комплект для большой компании. Подходит для загородного дома, дачи или летней площадки во дворе.

Габариты: Стол 180*90*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 86,9 кг


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Основные характеристики

  • Вес86.9 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест8
  • Цветбежевый

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