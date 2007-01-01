Характеристики товара
Описание
Выполненная в трендовом сером оттенке уличная мебель ZOYA обладает всеми необходимыми характеристиками для создания полноценного места отдыха на территории приусадебного участка. Комплект сочетает в себе качества обеденных гарнитуров и лаунж-зон, что делает его отменным решением для всех ценители досуга под открытым небом.
ZOYA – дачная мебель в современном стиле
Набор садовой мебели выполнен в лаконичном современном дизайне, что касается как его расцветки, так и геометрии предметов. Благодаря использованию серых оттенков эта мебель смотрится уместно и естественно в любом окружении, не делая на себе лишних акцентов. При этом сочетание различных тонов серого не позволяет назвать дизайн гарнитуры скучным.
Уличная мебель ZOYA – практичность и надежность
Комплект включает трехместный диван, два кресла и большие пуфы, а также высокий обеденный стол со столешницей из прочного закаленного стекла. Благодаря этому набор можно считать идеальным решением как для умиротворенных семейных трапез, так и веселого времяпровождения в компании близких друзей. Размеров столешницы стола вполне достаточно для расположения всех любимых блюд и напитков.
Еще один важный плюс уличной мебели ZOYA – ее долговечность, что обеспечено за счет двух факторов, а именно:
прочного стального каркаса, гарантирующего устойчивость предметов к высоким весовым нагрузкам без риска деформации и расшатывания;
декоративной отделки из искусственного ротанга, который отлично противостоит воздействию любых атмосферных факторов.
При всем этом мебель имеет небольшой вес, что позволяет с легкостью перемещать ее с места на место. Комплект дополнен мягкими подушками с чехлами из водоотталкивающей ткани.
Комплектация:
Трёхместный диван: 172х67х72 см,
Кресла (2 шт.): 62х67х72 см,
Пуфы (2 шт.): 40х40х35 см,
Обеденный стол: 140х75х68 см
Упаковка: 2 места
Стол: 143,5х10х79,5 cм
Диван, пуфы, кресла: 165х72х58 см
Вес: 80,5 кг
Объем: 0,9 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет