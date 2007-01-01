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Настоящее фото товара Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый)
5 оценок
97 890
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Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 1Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 2Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 3Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 4Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 5Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 6Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 7Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый) - фото 8

Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (серый)

Артикул: CH-051-124
5 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выполненная в трендовом сером оттенке уличная мебель ZOYA обладает всеми необходимыми характеристиками для создания полноценного места отдыха на территории приусадебного участка. Комплект сочетает в себе качества обеденных гарнитуров и лаунж-зон, что делает его отменным решением для всех ценители досуга под открытым небом.

ZOYA – дачная мебель в современном стиле

Набор садовой мебели выполнен в лаконичном современном дизайне, что касается как его расцветки, так и геометрии предметов. Благодаря использованию серых оттенков эта мебель смотрится уместно и естественно в любом окружении, не делая на себе лишних акцентов. При этом сочетание различных тонов серого не позволяет назвать дизайн гарнитуры скучным.

Уличная мебель ZOYA – практичность и надежность

Комплект включает трехместный диван, два кресла и большие пуфы, а также высокий обеденный стол со столешницей из прочного закаленного стекла. Благодаря этому набор можно считать идеальным решением как для умиротворенных семейных трапез, так и веселого времяпровождения в компании близких друзей. Размеров столешницы стола вполне достаточно для расположения всех любимых блюд и напитков.

Еще один важный плюс уличной мебели ZOYA – ее долговечность, что обеспечено за счет двух факторов, а именно:

прочного стального каркаса, гарантирующего устойчивость предметов к высоким весовым нагрузкам без риска деформации и расшатывания;

декоративной отделки из искусственного ротанга, который отлично противостоит воздействию любых атмосферных факторов.

При всем этом мебель имеет небольшой вес, что позволяет с легкостью перемещать ее с места на место. Комплект дополнен мягкими подушками с чехлами из водоотталкивающей ткани.

Комплектация:

Трёхместный диван: 172х67х72 см,

Кресла (2 шт.): 62х67х72 см,

Пуфы (2 шт.): 40х40х35 см,

Обеденный стол: 140х75х68 см

Упаковка: 2 места

Стол: 143,5х10х79,5 cм

Диван, пуфы, кресла: 165х72х58 см

Вес: 80,5 кг

Объем: 0,9 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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