Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и 4 кресла. Высококачественная лоза из полиротанга цвета латте стойкая к любым климатическим явлениям. Надежный каркас из стали с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под строгим контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к натуральному материалу. Идеально для использования на открытой площадке и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Комплект из искусственного ротанга цвета латте на 4 персоны. В комплекте - стол и 4 стула. Подойдет для дачи и летнего кафе.
Стол: L70x70xH74 см.
Стекло: закаленное - 5 мм.
Кресло: W58xD60xH78 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротангЦвет: Latte
Объем и вес комплекта:
0,9м3, 46кг
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест4
- Цветбежевый