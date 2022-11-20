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Комплект Ченнаи PLUS 6 с прямоугольным столом, коричневый - фото 1

Комплект Ченнаи PLUS 6 с прямоугольным столом, коричневый

Артикул: CH-049-704
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 6 персон. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте : стол обеденный прямоугольный , 6 кресел. Подушки можно приобрести отдельно. Оптимальный вариант для небольшой семьи, подходит для дома, дачи, террасы

Габариты: Стол 150*90*75 / Кресло 53*60*80

Вес: 67 кг


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Основные характеристики

  • Вес67 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест6
  • Цветкоричневый

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