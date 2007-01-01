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Комплект кофейный Art

Артикул: CH-073-904
15 оценок
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Фотография товара Комплект Вагатор, коричневый, трехместный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Комплект Вагатор, серый, трехместный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1010 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота970 мм
  • Материалротанг
  • Материал каркасаметалл

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект кофейный Art
Комплект кофейный Art
43 290
В корзине

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