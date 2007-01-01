Характеристики товара
Описание
Центральным элементом гарнитура является раздвижной обеденный стол, который легко трансформируется от диаметра 90 см до 180 см (Д90/180xШ75xВ90 см), идеально подходя для размещения до шести человек. Это делает его идеальным решением как для интимных встреч, так и для больших компаний. Гармоничное сочетание дизайна и функциональности делает Тулон неотъемлемой частью любого сада или веранды, создавая уютную атмосферу для приятных бесед и семейных ужинов на свежем воздухе.
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина1800 мм
- Высота900 мм
- Материалалюминий
- Цветбежевый