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Комплект садовой мебели Норд

Артикул: CH-073-707
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект садовой мебели Тулон создан для комфортного отдыха под открытым небом. Этот обеденный гарнитур включает семь предметов из прочного алюминия, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним факторам. В комплект входят удобные стулья с сиденьями из текстилена, армированными поролоном, обеспечивая мягкость и поддержку во время использования.

Центральным элементом гарнитура является раздвижной обеденный стол, который легко трансформируется от диаметра 90 см до 180 см (Д90/180xШ75xВ90 см), идеально подходя для размещения до шести человек. Это делает его идеальным решением как для интимных встреч, так и для больших компаний. Гармоничное сочетание дизайна и функциональности делает Тулон неотъемлемой частью любого сада или веранды, создавая уютную атмосферу для приятных бесед и семейных ужинов на свежем воздухе.

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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина1800 мм
  • Высота900 мм
  • Материалалюминий
  • Цветбежевый

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Товар в корзине

Комплект садовой мебели Норд
Комплект садовой мебели Норд
81 990
В корзине

С этим товаром покупают