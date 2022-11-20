Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны

4.9
64 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Следующий Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Стол, 100x100 см, 1

Кресло, 2

Мягкое сидение (комплект), 2

Обеденный комплект «Терраса Модерн» – стол «Модерн» и 2 кресла – подойдёт для обеденных зон небольших квартир, террасы и веранды загородного дома, а также уличных интерьеров, кафе и ресторанов. Рассчитан на 2 персоны, при желании можно дополнить комплект ещё парой мест для сидения. Кресла имеют эргономичную форму с удобными подлокотниками, так что в приятной компании за обедом можно провести не один час. Стол обладает максимальной устойчивостью и позволяет разместить сразу несколько блюд.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

С этим товаром покупают

Чехол 17, габардин, голубойНастоящее фото товара Чехол 17, габардин, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от59010
650 ₽
12

Чехол 17, габардин, голубой

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от890
11

Чехол 23

Настоящее фото товара Чехол 30, произведённого компанией ChiedoCover
от690
9

Чехол 30

Комплект подушек для стулаНастоящее фото товара Комплект подушек для стула, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена
14

Комплект подушек для стула

Чехол 27, серыйНастоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 27, серый

Настоящее фото товара Чехол 55, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 55

Чехол ЕвроНастоящее фото товара Чехол Евро, произведённого компанией ChiedoCover
от650
107Хит

Чехол Евро

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от111 290
Оптовая цена
9

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны

Настоящее фото товара Обеденная группа Терраса, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от111 390
Оптовая цена
7

Обеденная группа Терраса, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от143 790
Оптовая цена
8

Обеденный комплект Терраса, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от156 290
Оптовая цена
12

Обеденный комплект Терраса Модерн, на 6 персон

Настоящее фото товара Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена
8

Обеденный комплект Веранда, на 2 персоны

Настоящее фото товара Диван California Triple Set, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена
5

Диван California Triple Set

Настоящее фото товара Диван California 2 Set, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена
10

Диван California 2 Set

Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09023
9 090 ₽Оптовая цена
10

Комплект Jazz Set

Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Комплект Chelsea Set