Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый
34 оценки
1 2903
1 320 ₽
Товар в корзине. Перейти
Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 1Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 2Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 3Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 4Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 5Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 6Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый - фото 7Видеообзор чехла на стул Eames - ChiedoCover - видео 8
Распродажа

Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый

Артикул: CH-014-030
34 оценки
Основные характеристики
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев, для стульев Eames
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, рогожка серый от компании ChiedoCover.
Следующий Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Преимущества:
Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.
Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.
Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.
Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.
Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев, для стульев Eames
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр зеленый

43
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр коричневый

35
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр коричневый

30
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр желтый

36
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный желтый

42
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр горчичный

33
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр фисташковый

40
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр горчичный

37
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр оранжевый

34

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 89038
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW голубой

26
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый

31
Фотография товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

38
Настоящее фото товара Стул Eames, поворотное основание, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стул Eames, поворотное основание, черный

13
  • белый
  • черный
Фотография товара Стул Eames DSR черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Eames DSR черный

26
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW коричневый

26
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DAW белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59043
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DAW белый

26
  • белый
  • черный
  • Кресло Eames DSW пэчворк
  • разноцветный
Фотография товара Стул Eames DSR желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR желтый

40

Другие товары из раздела чехлы на стулья eames

Хит
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол Е01 на стул Eames

45
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр серый

42
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр бежевый

47
Хит
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый

41
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, велюр серый

43
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый

46
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр серый

49
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, велюр уплотненный бежевый

40
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр синий

41
Фотография товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е06 на стул Eames, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е06 на стул Eames, велюр фиолетовый

42

Товар в корзине

Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый
Чехол Е01 на стул Eames, велюр бежевый
от 1 290
1 320 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 89038
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99038
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW голубой

26
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Белый

31
Фотография товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул Eames DSW DEEP, черные ножки

38

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности