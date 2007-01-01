Характеристики товара
Описание
Угловой комплект уличной мебели GRAND VICKY из техноротанга выполнен в современном сдержанном дизайне с использованием натуральных коричневых оттенков. Благодаря компактным габаритам набор можно установить не только на территории приусадебного участка, но и на небольшой придомовой террасе.
GRAND VICKY – мебель для полноценного отдыха
Комплектация и габариты:
Диван трехместный - 199х80х65.5 см
Кресло - 80х80х65,5 см
Журнальный столик - 88х70х33 см
Пуф - 88х70х32 см
Подушки под спину (4 шт) - 60х40х22 см
Подушки для сиденья (4 шт) - 77х10х61 см
Подушка для сиденья (пуф) - 89х8х71 см
Мебель укомплектована мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани.
Благодаря такой компоновке набор GRAND VICKY отлично подходит с целью организации уголка для полноценного отдыха семьей или скромной компанией близких друзей.
Садовая мебель GRAND VICKY – надежность и практичность
Представленные в комплекте мебели предметы изготовлены на основе прочного стального каркаса, что гарантирует устойчивость комплекта к высоким весовым и прочим механическим нагрузкам. Эта мебель не деформируется даже при активной эксплуатации.
Декоративная отделка предметов выполнена посредством ручного плетения искусственного ротанга. Данный синтетический материал отличается экологичностью, а также высоким уровнем устойчивости к атмосферным факторам. Эта мебель не выгорает на солнце, не боится контактов с водой и перепадов температурного режима.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1820 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Вес упаковки76.50 кг
- Объём упаковки0.89 м3
- Изделия стопируютсяНет