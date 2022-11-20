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Комплект GRAND VICKY коричневый - фото 1Комплект GRAND VICKY коричневый - фото 2

Комплект GRAND VICKY коричневый

Артикул: CH-051-149
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект уличной мебели GRAND VICKY из техноротанга выполнен в современном сдержанном дизайне с использованием натуральных коричневых оттенков. Благодаря компактным габаритам набор можно установить не только на территории приусадебного участка, но и на небольшой придомовой террасе.

GRAND VICKY – мебель для полноценного отдыха

В состав набора входят:

диван на три персоны;

удобное кресло;

большой пуф, который можно использовать в качестве приставной секции к дивану;

журнальный столик со столешницей из закаленного стекла.

Мебель укомплектована мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани.

Благодаря такой компоновке набор GRAND VICKY отлично подходит с целью организации уголка для полноценного отдыха семьей или скромной компанией близких друзей.

Садовая мебель GRAND VICKY – надежность и практичность

Представленные в комплекте мебели предметы изготовлены на основе прочного стального каркаса, что гарантирует устойчивость комплекта к высоким весовым и прочим механическим нагрузкам. Эта мебель не деформируется даже при активной эксплуатации.

Мебель не выгорает на солнце, не боится контактов с водой и перепадов температурного режима.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Варианты размеров

ШиринаГлубинаВысота
Трехместный диван1990800655
Кресло800800655
Пуф880700320
Стол880700320

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