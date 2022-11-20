Характеристики товара
Описание
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Основные характеристики
- Материалжуравинка
- Плотность194 г/м²
- Вид чехладля стульев
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
+15% к цене при пошиве по размерам заказчика
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Чехол 113, журавинка
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 42, бежевый
Чехол 02, спандекс розовый
Чехол 01 с прямой спинкой, коричневый
Чехол Е07 на стул Eames, коричневый
Чехол 49, габардин
Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза
Чехол 53 журавинка
Чехол на стул со спинкой CHILLY, белый
Чехол 66
Новогодний чехол на стул 02
Чехол 83 Premium двусторонний
Чехол 103
Чехол 01 серебряный
Чехол 56 из плотного спандекса
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Чехол на стул Форест
Чехол на стул со спинкой CHILLY, зеленый
Чехол на табурет уплотненный, сиреневый