Характеристики товара
Описание
Выполненный из искусственного ротанга комплект садовой мебели ZOYA гармонично сочетает в себе основные качества традиционных обеденных гарнитуров и небольших лаунж-зон. Это делает его отменным решением для использования на приусадебном участке с целью семейных трапез и полноценного досуга на протяжении всего времени года.
Садовая мебель ZOYA – практичность и красота
Набор уличной мебели включает:
Трёхместный диван: 172х67х72 см,
Кресла (2 шт.): 62х67х72 см,
Пуфы (2 шт.): 40х40х35 см,
Обеденный стол: 140х75х68 см
Гарнитур дополнен мягкими подушками, чехлы для которых пошиты из водоотталкивающей ткани. Поэтому прятать их во время дождя необязательно.
Гарнитур выполнен в современном лаконичном стиле с ручным плетением техноротанга темных коричневых оттенков. Это в совокупности со строгими линиями предметов делает мебель уместной в любом окружении, будь то тень приусадебного сада или придомовая терраса.
Уличная мебель ZOYA – надежность и долговечность
Благодаря металлическому каркасу входящие в комплект предметы способны выдерживать высокие весовые и механические нагрузки без риска расшатывания и деформации даже при самой активной эксплуатации. При этом мебель остается легкой для удобной и быстрой переноски с места на место.
Также среди преимуществ гарнитура стоит отметить его устойчивость не только к воздействию влаги, но и прямым контактами с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце, а также не теряет своих качеств при резких и сильных перепадах температуры.
Упаковка: 2 места
Стол: 143,5х10х79,5 cм
Диван, пуфы, кресла: 165х72х58 см
Вес: 80,5 кг
Объем: 0,9 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет