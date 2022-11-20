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Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 1Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 2Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 3Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 4Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 5Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 6Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 7Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 8Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 9Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 10

Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый)

Артикул: CH-051-123
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Выполненный из искусственного ротанга комплект садовой мебели ZOYA гармонично сочетает в себе основные качества традиционных обеденных гарнитуров и небольших лаунж-зон. Это делает его отменным решением для использования на приусадебном участке с целью семейных трапез и полноценного досуга на протяжении всего времени года.

Садовая мебель ZOYA – практичность и красота

Набор уличной мебели включает:

большой трехместный диван;

два кресла с массивными подлокотниками и наклонной спинкой;

два пуфа;

высокий обеденный стол со стеклянной столешницей прямоугольной формы.


Гарнитур дополнен мягкими подушками, чехлы для которых пошиты из водоотталкивающей ткани. Поэтому прятать их во время дождя необязательно.

Гарнитур выполнен в современном лаконичном стиле с ручным плетением техноротанга темных коричневых оттенков. Это в совокупности со строгими линиями предметов делает мебель уместной в любом окружении, будь то тень приусадебного сада или придомовая терраса.

Уличная мебель ZOYA – надежность и долговечность

Благодаря металлическому каркасу входящие в комплект предметы способны выдерживать высокие весовые и механические нагрузки без риска расшатывания и деформации даже при самой активной эксплуатации. При этом мебель остается легкой для удобной и быстрой переноски с места на место.

Также среди преимуществ гарнитура стоит отметить его устойчивость не только к воздействию влаги, но и прямым контактами с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце, а также не теряет своих качеств при резких и сильных перепадах температуры.

ШиринаГлубинавысота
Трехместный диван1720670720
Кресло 2 шт620670720
Пуфы 2 шт400400350
Стол1400750680
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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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