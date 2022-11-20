Характеристики товара
Описание
Выполненный из искусственного ротанга комплект садовой мебели ZOYA гармонично сочетает в себе основные качества традиционных обеденных гарнитуров и небольших лаунж-зон. Это делает его отменным решением для использования на приусадебном участке с целью семейных трапез и полноценного досуга на протяжении всего времени года.
Садовая мебель ZOYA – практичность и красота
Набор уличной мебели включает:
большой трехместный диван;
два кресла с массивными подлокотниками и наклонной спинкой;
два пуфа;
высокий обеденный стол со стеклянной столешницей прямоугольной формы.
Гарнитур дополнен мягкими подушками, чехлы для которых пошиты из водоотталкивающей ткани. Поэтому прятать их во время дождя необязательно.
Гарнитур выполнен в современном лаконичном стиле с ручным плетением техноротанга темных коричневых оттенков. Это в совокупности со строгими линиями предметов делает мебель уместной в любом окружении, будь то тень приусадебного сада или придомовая терраса.
Уличная мебель ZOYA – надежность и долговечность
Благодаря металлическому каркасу входящие в комплект предметы способны выдерживать высокие весовые и механические нагрузки без риска расшатывания и деформации даже при самой активной эксплуатации. При этом мебель остается легкой для удобной и быстрой переноски с места на место.
Также среди преимуществ гарнитура стоит отметить его устойчивость не только к воздействию влаги, но и прямым контактами с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце, а также не теряет своих качеств при резких и сильных перепадах температуры.
|Ширина
|Глубина
|высота
|Трехместный диван
|1720
|670
|720
|Кресло 2 шт
|620
|670
|720
|Пуфы 2 шт
|400
|400
|350
|Стол
|1400
|750
|680
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай