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Настоящее фото товара Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый)
11 оценок
97 890
Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 1Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 2Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 3Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 4Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 5Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 6Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 7Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 8Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый) - фото 9

Комплект мебели ZOYA из искусственного ротанга (коричневый)

Артикул: CH-051-123
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Выполненный из искусственного ротанга комплект садовой мебели ZOYA гармонично сочетает в себе основные качества традиционных обеденных гарнитуров и небольших лаунж-зон. Это делает его отменным решением для использования на приусадебном участке с целью семейных трапез и полноценного досуга на протяжении всего времени года.

Садовая мебель ZOYA – практичность и красота

Набор уличной мебели включает:

Трёхместный диван: 172х67х72 см,

Кресла (2 шт.): 62х67х72 см,

Пуфы (2 шт.): 40х40х35 см,

Обеденный стол: 140х75х68 см

Гарнитур дополнен мягкими подушками, чехлы для которых пошиты из водоотталкивающей ткани. Поэтому прятать их во время дождя необязательно.

Гарнитур выполнен в современном лаконичном стиле с ручным плетением техноротанга темных коричневых оттенков. Это в совокупности со строгими линиями предметов делает мебель уместной в любом окружении, будь то тень приусадебного сада или придомовая терраса.

Уличная мебель ZOYA – надежность и долговечность

Благодаря металлическому каркасу входящие в комплект предметы способны выдерживать высокие весовые и механические нагрузки без риска расшатывания и деформации даже при самой активной эксплуатации. При этом мебель остается легкой для удобной и быстрой переноски с места на место.

Также среди преимуществ гарнитура стоит отметить его устойчивость не только к воздействию влаги, но и прямым контактами с водой (осадками). Декоративная отделка предметов не выгорает на солнце, а также не теряет своих качеств при резких и сильных перепадах температуры.

Упаковка: 2 места

Стол: 143,5х10х79,5 cм

Диван, пуфы, кресла: 165х72х58 см

Вес: 80,5 кг

Объем: 0,9 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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