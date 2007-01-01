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Настоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый
41 оценка
158 090
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Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый - фото 1Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый - фото 2Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый - фото 3

Комплект мебели Аврора, 8 стульев, светло-коричневый

Артикул: CH-027-768
41 оценка
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест8
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели T365/Y380B-W65 Light Brown (8+1)

Стoл: L190хW90xH74 см.

Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - бронза.

Стул:: W42xD59xH92 см. (8 шт.)

Каркас: труба сталь D25.

Материал: искусственный ротанг.

Цвет: Light Brown, подушки в комплекте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест8
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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