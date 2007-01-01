Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели T365/Y380B-W65 Light Brown (8+1)
Стoл: L190хW90xH74 см.
Стекло: закаленное- 6мм, стекло сверху, цвет - бронза.
Стул:: W42xD59xH92 см. (8 шт.)
Каркас: труба сталь D25.
Материал: искусственный ротанг.
Цвет: Light Brown, подушки в комплекте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест8
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет