Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес50,4 кг
- Обивкарогожка
- Каркасмассив березы
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, синий
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