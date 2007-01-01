Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л, произведённого компанией ChiedoCover
Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л
14 оценок
15 590
Товар в корзине. Перейти
Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л - фото 1Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л - фото 2Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л - фото 3Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л - фото 4Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л - фото 5

Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л

Артикул: CH-088-805
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота575 мм
  • Диаметр305 мм
  • Вес5 кг
  • Объем24 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ножки металлические Паук
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас для Пуфа Лофт-15
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Баллон газовый композитный 24,5 л производится из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала, который исключает искрообразование.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота575 мм
  • Диаметр305 мм
  • Вес5 кг
  • Объем24 л
  • Цветкрасный, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л
Композитный газовый баллон Aceccse 24,5 л
15 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.12.2025 Мягкие стулья до 5000₽
Мягкие стулья до 5000₽

Перейдите, чтобы узнать подробности