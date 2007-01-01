Характеристики товара
Описание
Баллон газовый композитный 24,5 л производится из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала, который исключает искрообразование.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота575 мм
- Диаметр305 мм
- Вес5 кг
- Объем24 л
- Цветкрасный, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки320 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет